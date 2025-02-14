اليونيفيل: الاعتداء على جنودنا قد يرقى إلى جرائم حرب ونطالب السلطات اللبنانية باجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين

صدر عن اليونيفيل البيان التالي: "تعرضت قافلة تابعة لليونيفيل، كانت تقل جنود حفظ السلام إلى مطار بيروت، لهجوم عنيف هذا المساء، حيث تم إحراق إحدى المركبات. وقد أُصيب نائب قائد القوة المنتهية ولايته، والذي كان في طريقه إلى بلاده بعد انتهاء مهمته."



وتابع البيان: "نشعر بصدمة كبيرة إزاء هذا الهجوم الشنيع على جنود حفظ السلام، الذين يعملون على استعادة الأمن والاستقرار في جنوب لبنان خلال هذه الفترة الصعبة."



وأضاف: "إنّ الاعتداء على جنود حفظ السلام يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقد يرقى إلى جرائم حرب. نطالب السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق كامل وفوري، ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذا الاعتداء."



وختم: "يواصل جنود حفظ السلام العمل على استعادة الأمن والاستقرار في جنوب لبنان وفقًا للتفويض الممنوح لنا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701."



