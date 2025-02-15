سيزار ابي خليل للـLBCI: لن نحكم على على البيان الوزاري قبل صدوره..ودورنا في المعارضة البناءة

أكد النائب سيزار ابي خليل أن التيار الوطني الحر لن يحكم على على البيان الوزاري قبل صدوره، وقال: "حن في دور المعارضة البناءة لا المعارضة التي تهوى التعطيل".



واضاف خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI، قال: "نحن من ساهم بوصول نواف سلام ولم نقبل بالمنطق الذي ساد ولن نرضى أن يُفوّضنا العالم و"ما خلق اللي بدو يعيِّب علينا نشاطنا السياسي والوطني والشرعي" والانتخابات هي الوحيدة التي تُفوّض". وتابع: "عندما كان الهدف تشتيت الاصوات عملنا على توحيدها حول شخصية نواف سلام لانه من غير الممكن بأن تقبل بعودة ميقاتي بعد أداء التعدي على موقع الجمهورية لكن لا نعلم ما الذي حدث مع سلام لاحقاً حتى ضاع بالحسابات وباسيل سيفصل الموضوع لاحقاً".



ورأى أن التيار الوطني أظهر أنه السيادي الوحيد والذي لم ولن ينصاع لأحد.