بلال عبدالله للـLBCI: طريقة الضغط التي حصلت على طريق المطار "مبالغ فيها"

اعتبر النائب بلال عبدالله أن " طريقة الضغط التي حصلت يوم أمس على طريق المطار "مبالغ فيها"، ونحن بحاجة لإظهار أنه لدينا رئيس جمهورية وحكومة وجيش لكي تُرسل الدول سفاراتها من جديد الى لبنان".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI " لدينا ثقة بحكمة الرئيس بري خصوصاً وأن لعبة الشارع خطرة".



واضاف "علينا بالحوار البحث عن سبيل لايجاد قانون انتخاب يوازي بين حُسن التمثيل والتصويت الوطني".