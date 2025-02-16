فرنجية من بكركي: ندعو اللبنانيين للوقوف الى جانب مشروع الدولة

بحث البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مع النائب طوني فرنجية اخر التطورات في بكركي.



واكد فرنجية ان موقفه من الحكومة الجديدة لن يكون مبني على المشاركة او عدمها، انما التطلع بمنطق واحد وهو وجود فرصة حقيقية لاعادة بناء الدولة وانقاذها من الانهيار واعادة بناء المؤسسات.



وقال: "سندعم هذه الفرصة وندعو كل اللبنانيين الوقوف الى جانب مشروع الدولة".