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ناصر الدين من الهرمل: القطاع الصحي بحاجة لتفعيل رؤية إستراتيجية وخارطة طريق لتحقيق الأهداف الكبرى
أخبار لبنان
2025-02-16 | 10:31
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ناصر الدين من الهرمل: القطاع الصحي بحاجة لتفعيل رؤية إستراتيجية وخارطة طريق لتحقيق الأهداف الكبرى
رأى وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، خلال حفل استقبال نُظم على شرفه في قاعة المكتبة العامة في الهرمل، بحضور قائمقام الهرمل طلال قطايا وفاعليات وحشد من الأهالي، أن "لبنان يعاني ما يعانيه في كل القطاعات بما فيها القطاع الصحي، ووزارة الصحة واحدة من الوزارات الصعبة لانها تعنى بالمريض مباشرة وتدخل إلى كل بيت، وأعلم ان الموارد ضعيفة بعدما مر على لبنان من أحداث وآخرها الحرب الإسرائيلية وما خلفته من ضرب للبنية الصحية الداخلية".
وأشار إلى أن "لبنان يقع على خط زلازل جغرافي وطبيعي وسياسي، ما يجعل خطة الطوارىء الصحية واجبًا لمواجهة أي متغير مفاجئ قد يحدث دون إنذار مسبق".
وأكد أن "القطاع الصحي بحاجة إلى تفعيل رؤية استراتيجية وخارطة طريق صحية لتحقيق الاهداف الكبرى التي نأمل ونتطلع إليها نحو التغطية الصحية الكاملة، واسوأ الوعود هي الكاذبة منها ومقبرة النجاح هي عدم الواقعية، وأنا لا ولن أعطي وعودًا كاذبة ولن أكون غير واقعي".
ولفت إلى أن "الموارد ضعيفة والإمكانات محدودة وعلينا أن نوائم ببن الحاجة والامكانات، وأن يكون عملنا مدروسًا ضمن إمكانات الصرف وليس ضمن انفعال لامسؤول. وسنسعى لتطبيق معايير واحدة تسري على الجميع على ان تكون المناطق والطبقة الأكثر فقرًا في صلب هذه المعايير. سياستنا واضحة ولن نقبل ان يؤكل حق أحد وسنعمل لأن ينال كل صاحب حق حقه ضمن الامكانات والرؤية الاستراتيجية التي تحدثنا عنها، وسنتعاون مع المنظمات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات والامكانات لتحسين حالتي الدواء والاستشفاء".
وختم ناصر الدين بالتأكيد على "سياسة اليد الممدودة للجميع من اجل خطة الإنقاذ فلبنان الذي قدمنا له أغلى ما نملك هو لجميع ابنائه وهويته الجامعة هي باب العبور إلى الأمان، وارتهاننا للبنان فقط وصحته أساس النهوض".
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