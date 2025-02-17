السعودية: ندعم الإجراءات التي اتخذها لبنان لمواجهة محاولات العبث بأمن المواطنين

أعربت المملكة العربية السعودية عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذها لبنان لمواجهة محاولات العبث بأمن المواطنين اللبنانيين، والتعامل بحزم مع الاعتداء على قوة الأمم المتحدة "اليونيفيل".



وجددت المملكة الدعم والثقة في ما يتخذه رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في هذا الصدد، وما يقوم به الجيش اللبناني من مهام وطنية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.