اللجنة العليا لمراسم تشييع نصرالله وصفي الدين دعت إلى يوم وفاء لهما

اللجنة العليا لمراسم تشييع السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، دعت الشعب اللبناني والشعوب العربية والاسلامية الى يوم وفاء لهما.وفي مؤتمر صحافيّ، عرضت اللجنة تفاصيل كيفية المشاركة بالتغطية الإعلامية خلال المراسم وكشفت عن أنّ اكثر من 400 مؤسسة اعلامية ستشارك في الحدث .