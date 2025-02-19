الرئيس عون: لبنان لن يكون منصة للهجوم على الدول ولا يمكن مواجهة التحديات الراهنة إلا من خلال موقف عربي موحد

أمل رئيس الجمهورية جوزاف عون بـ"دعم الدول العربية كي يعود لبنان شرفة العرب كما كان يقول مؤسس المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود."



وأما وفد السفراء العرب، جدد التأكيد على أن "لبنان لن يكون منصة للهجوم على الدول، ولا سيما الدول العربية الشقيقة."



وأشار إلى أن "ما يحصل في المنطقة لا تقتصر تداعياته على الشعب الفلسطيني فقط بل تطال الدول العربية كلها ومن بينها لبنان."



وشدد على أنه "لا يمكن مواجهة التحديات الراهنة إلا من خلال موقف عربي موحد."