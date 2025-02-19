الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
14
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
5 عالخمسة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
14
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
أفلام
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جلسة للجنة الشؤون الخارجية... علامة: هناك حاجة للمساعدات الانسانية ومن بعدها اعادة الإعمار
أخبار لبنان
2025-02-19 | 07:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
جلسة للجنة الشؤون الخارجية... علامة: هناك حاجة للمساعدات الانسانية ومن بعدها اعادة الإعمار
عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة في المجلس النيابيّ، برئاسة النائب فادي علامة وحضور الاعضاء.
وأوضح علامة، بعد الجلسة أن اللّقاء كان مع المنسق العام والمسؤول عن البرامج الانسانية والمساعدات في الامم المتحدة عمران ريزا.
كما أوضح أنّ الهدف من اللّقاء هو لفهم طبيعة المساعدات الانسانية، "خصوصًا أنّ قسمًا كبيرًا من الأراضي في الجنوب اصبحت محررة، وهناك حاجة لهذه المساعدات الانسانية ومن بعدها اعادة الإعمار".
وقال: "طرحنا بعض الأسئلة، منها حول المساعدات وتمويلها وكيفية حصول ذلك والنقص في التمويل."
وأضاف: "كما طرحنا اسئلة عن التعاون والتنسيق بين المؤسسات اللبنانية والمؤسسات الدولية والجمعيات."
ولفت إلى طرحهم أسئلة عن الخطط البعيدة المدى، التي تتجاوز مشاريع اعادة التعافي وتذهب لاعادة الإعمار في المناطق وكيفية متابعة البرامج، التي تقدم للبنان والتي من الممكن أن تقدم في المستقبل وبطريقة شفافة.
وأكّد أنّ المؤسسات الأممية معظمها، "تتطلع إلى الحكومة الجديدة في وضع خطة لاعادة الإعمار وحتى الان ، هناك حوالى 250 مليون دولار من البنك الدوليّ، سيكون نوعًا من القرض وليس هبة كما كان هناك تركيز على ان تضع الحكومة خطة واضحة وان تضع آليات لحوكمة مشروع اعادة الإعمار الذي يعمل عليه".
وقال: فهمنا أنّ كثيرًا من هذه المساعدات لن تكون مشروطة وهذا يساعد أن تكون الاستجابة سريعة لتلبي حاجات الناس المطلوبة .ونحن سنكمل وايضًا مع "الأونروا "وسنسعى للتحضير للقاء مع البنك الدوليّ".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
للجنة
الشؤون
الخارجية...
علامة:
للمساعدات
الانسانية
بعدها
اعادة
الإعمار
التالي
مصرف لبنان رفع سقف السحوبات على التعميمين التاليين
اتفاقية تعاون بين نقابة صيادلة لبنان وشركة OMT
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-01-20
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: 915 شاحنة مساعدات دخلت غزة اليوم الاثنين
آخر الأخبار
2025-01-20
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: 915 شاحنة مساعدات دخلت غزة اليوم الاثنين
0
أخبار دولية
2025-01-23
الأمم المتحدة: نحو ستة ملايين صومالي بحاجة إلى مساعدات إنسانية هذا العام
أخبار دولية
2025-01-23
الأمم المتحدة: نحو ستة ملايين صومالي بحاجة إلى مساعدات إنسانية هذا العام
0
آخر الأخبار
2025-01-15
اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة: مستعدون للمساعدة في تنفيذ الاتفاق وإعادة الرهائن والسجناء إلى ديارهم ومستعدون أيضا لزيادة استجابتنا الإنسانية في غزة بشكل كبير
آخر الأخبار
2025-01-15
اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة: مستعدون للمساعدة في تنفيذ الاتفاق وإعادة الرهائن والسجناء إلى ديارهم ومستعدون أيضا لزيادة استجابتنا الإنسانية في غزة بشكل كبير
0
آخر الأخبار
2025-01-30
المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا للرئيس عون: يمكن لخبراء منظمات الأمم المتحدة مساعدة المسؤولين في لبنان لتمكينه من الاستفادة من التمويل المخصص للنهوض والاصلاحات
آخر الأخبار
2025-01-30
المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا للرئيس عون: يمكن لخبراء منظمات الأمم المتحدة مساعدة المسؤولين في لبنان لتمكينه من الاستفادة من التمويل المخصص للنهوض والاصلاحات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:51
وفد من "دورة شهداء الجيش" التقى عون: خطاب القسم شكَّل نقلة نوعية في السياسة وإرادة الإصلاح
أخبار لبنان
09:51
وفد من "دورة شهداء الجيش" التقى عون: خطاب القسم شكَّل نقلة نوعية في السياسة وإرادة الإصلاح
0
أخبار لبنان
09:30
الحاج للـLBCI: "حزب الله" يمارس حالة الإنكار وهذه الحالة تعطي ذريعة لإسرائيل
أخبار لبنان
09:30
الحاج للـLBCI: "حزب الله" يمارس حالة الإنكار وهذه الحالة تعطي ذريعة لإسرائيل
0
أخبار لبنان
09:29
وزير الدفاع أكد جهوزية الجيش التامة لتنفيذ مهامه على كامل تراب الوطن
أخبار لبنان
09:29
وزير الدفاع أكد جهوزية الجيش التامة لتنفيذ مهامه على كامل تراب الوطن
0
أخبار لبنان
09:18
فريد البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: سوف تتقدم اللجنة بإخبار في حق وزير الاقتصاد السابق في ملف شركات التأمين
أخبار لبنان
09:18
فريد البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: سوف تتقدم اللجنة بإخبار في حق وزير الاقتصاد السابق في ملف شركات التأمين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:01
مواكبةً للمنخفض الجوي "آدم"... إرشادات من الدفاع المدني
أمن وقضاء
05:01
مواكبةً للمنخفض الجوي "آدم"... إرشادات من الدفاع المدني
0
أخبار لبنان
2025-02-17
الحريري تسلم دعوة لحضور تشييع نصرالله وصفي الدين
أخبار لبنان
2025-02-17
الحريري تسلم دعوة لحضور تشييع نصرالله وصفي الدين
0
حال الطقس
2025-02-15
منخفض جوي قطبي منتصف الاسبوع المقبل
حال الطقس
2025-02-15
منخفض جوي قطبي منتصف الاسبوع المقبل
0
أخبار لبنان
05:23
المكتب الإعلامي لوزير الداخلية: لم يصدر أي تصريح عن الوزير بتأجيل تقني للإنتخابات البلدية والإختيارية
أخبار لبنان
05:23
المكتب الإعلامي لوزير الداخلية: لم يصدر أي تصريح عن الوزير بتأجيل تقني للإنتخابات البلدية والإختيارية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:31
إرشادات للمواطنين من الصليب الأحمر تحضيرًا للعاصفة القادمة
تقارير نشرة الاخبار
08:31
إرشادات للمواطنين من الصليب الأحمر تحضيرًا للعاصفة القادمة
0
حال الطقس
08:30
الجليد يكسو الجبال اللبنانية مطلع الأسبوع... هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
08:30
الجليد يكسو الجبال اللبنانية مطلع الأسبوع... هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:28
خرق إسرائيلي جديد من خلال إستهداف سيارة في عيتا الشعب... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
08:28
خرق إسرائيلي جديد من خلال إستهداف سيارة في عيتا الشعب... هذه التفاصيل
0
أخبار دولية
16:37
ترامب: لن أعارض إرسال قوات أوروبية لأوكرانيا لحفظ السلام
أخبار دولية
16:37
ترامب: لن أعارض إرسال قوات أوروبية لأوكرانيا لحفظ السلام
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
سياسات ترامب التجارية تشعل أسعار الذهب
تقارير نشرة الاخبار
14:01
سياسات ترامب التجارية تشعل أسعار الذهب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
طرق التجارة تتبدل.. والدول تعيد التموضع
تقارير نشرة الاخبار
13:56
طرق التجارة تتبدل.. والدول تعيد التموضع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
اليوروبوندز اللبنانية ترتفع مع تشكيل الحكومة.. اختبار الإصلاحات يبدأ الآن
تقارير نشرة الاخبار
13:53
اليوروبوندز اللبنانية ترتفع مع تشكيل الحكومة.. اختبار الإصلاحات يبدأ الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
تشييعات ضخمة شهدها العالم أكبرها في الهند بمشاركة 15 مليون شخص
تقارير نشرة الاخبار
13:47
تشييعات ضخمة شهدها العالم أكبرها في الهند بمشاركة 15 مليون شخص
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
إليكم آخر المعطيات حول المرحلة الثانية من وقف اطلاق النار في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
إليكم آخر المعطيات حول المرحلة الثانية من وقف اطلاق النار في غزة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:07
مصرف لبنان رفع سقف السحوبات على التعميمين التاليين
أخبار لبنان
08:07
مصرف لبنان رفع سقف السحوبات على التعميمين التاليين
2
أمن وقضاء
04:10
إصدار القرار الظني بقضية دكتور Food
أمن وقضاء
04:10
إصدار القرار الظني بقضية دكتور Food
3
خبر عاجل
05:49
جريحان في الوزاني برصاص الجيش الإسرائيلي وسقوط شهيد بغارة عيتا الشعب وإذاعة الجيش الإسرائيلي تفيد بأن المستهدف هو عنصر من "حزب الله" وكان يقود سيارته قرب الحدود
خبر عاجل
05:49
جريحان في الوزاني برصاص الجيش الإسرائيلي وسقوط شهيد بغارة عيتا الشعب وإذاعة الجيش الإسرائيلي تفيد بأن المستهدف هو عنصر من "حزب الله" وكان يقود سيارته قرب الحدود
4
خبر عاجل
05:40
مسيرة إسرائيلية أغارت على سيارة رابيد في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل وسقوط إصابات
خبر عاجل
05:40
مسيرة إسرائيلية أغارت على سيارة رابيد في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل وسقوط إصابات
5
حال الطقس
01:37
منخفض جوي بدءًا من عصر اليوم... هذه التفاصيل
حال الطقس
01:37
منخفض جوي بدءًا من عصر اليوم... هذه التفاصيل
6
آخر الأخبار
16:44
ترامب: الحرب في أوكرانيا يمكن أن تقود إلى حرب عالمية ثالثة والقيادة الأوكرانية الحالية سمحت باستمرار الحرب
آخر الأخبار
16:44
ترامب: الحرب في أوكرانيا يمكن أن تقود إلى حرب عالمية ثالثة والقيادة الأوكرانية الحالية سمحت باستمرار الحرب
7
صحف اليوم
00:21
الأنباء الكويتية: توجه إلى مشاركة نائب من "اللقاء الديمقراطي" وأحد المسؤولين من "التقدمي" في تشييع نصرالله وصفي الدين
صحف اليوم
00:21
الأنباء الكويتية: توجه إلى مشاركة نائب من "اللقاء الديمقراطي" وأحد المسؤولين من "التقدمي" في تشييع نصرالله وصفي الدين
8
اسرار
23:33
أسرار الصحف 19-02-2025
اسرار
23:33
أسرار الصحف 19-02-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More