عون: الجميع يجب أن يكون تحت سقف القانون بدءا من رئيس الجمهورية

رأى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن "الفساد بات، وللأسف، ثقافةً... ولن يتوقّف إذا لم تكن هناك مُحاسبة".



وقال أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: "لا تتردّدوا في تطبيقِ القانون، وليكنِ الحكَم ضميركم وأخلاقكم، ولا تخضعوا للضغوط من أيّ جهة أتَت".



وأضاف: "دوركم أساسيّ في المرحلة المُقبلة، والجميع يجب أن يكون تحت سقف القانون، بدءًا من رئيس الجمهورية".