السفير المصريّ بعد لقائه وزير الثقافة: اكدنا دعمنا المستمر للبنان

إستقبل وزير الثقافة غسان سلامة السفير المصريّ لدى لبنان علاء موسى في زيارة تهنئة لتوليه مهامه الوزارية وبحثا في المستجدات على الساحة المحلية.

وقال السفير المصريّ: “زيارتي تأتي في اطار التهنئة للوزير غسان سلامة لتوليه حقيبة الثقافة والثقافة ليست غريبة عليه ويملك من الخبرة العريضة التي نحتاجها”.

وأعرب عن اعتقاده أنّ لبنان بحاجة حاليًا، ليس فقط للوجوه الشابة والجديدة، إنّما أيضًا لشخصيات تحمل خبرةً وتاريخًا مهمين اللذين يحتاجهما لبنان لتخطي الكثير من التحديات والاختبارات المقبلة”.

ورأى أنّها ”منارة أن يتولى سلامة مهامه، الذي يمثل إضافة للحكومة اللبنانية، حيث تبين وخلال لقائنا أنه سيهتم بملفات تتعلق بالأوضاع الثقافية ومنها ملف الآثار وهو ملف بغاية الاهمية”.

وأوضح أنّهما تطرقا إلى الوضع على السّاحة اللبنانية حيث كان التفاؤل سيد الموقف بفترة جديدة للبنان وعهد جديد ودعم عربيّ ودوليّ وإقليميّ للرئاسة والحكومة.

وأشار إلى وجود حالة من الزخم من الأهمية بمكان ان ينتهزها لبنان للتغلب على ما يعانيه من مشاكل.

وأكّد مجددًا أنّ مصر تقف الى جانب لبنان ومستمرة في دعمه.

وقال موسى: “سلامة لديه افكار جيدة ومهمة في ما يتعلق في تسيير عمل الحكومة وهذا على جانب كبير من الأهمية وبالتالي نتمنى لدولة رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء وتحديدًا الوزير سلامة كل التوفيق".