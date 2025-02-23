من صنعاء... حشود في وداع نصر الله وصفي الدين

أقام عدد من الشّعب اليمنيّ، في العاصمة صنعاء صلاة على جثماني الأمين العام السابق لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين.