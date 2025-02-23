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وزير الداخلية تابع سير التدابير والإجراءات الأمنية لمناسبة التشييع

أخبار لبنان
2025-02-23 | 05:47
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وزير الداخلية تابع سير التدابير والإجراءات الأمنية لمناسبة التشييع
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وزير الداخلية تابع سير التدابير والإجراءات الأمنية لمناسبة التشييع

تابع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، سير التدابير والإجراءات الأمنية، التي اتخذتها قوى الأمن الداخليّ والأجهزة الأمنية والعسكرية والدفاع المدنيّ لمناسبة التشييع القائم في مدينة كميل شمعون الرياضية ومحيطها.

وتفقد لهذه الغاية غرفة عمليات قوى الأمن الداخليّ واطلع من المدير العام لقوى الأمن الداخليّ اللواء عماد عثمان والضباط المعنيين على حسن تنفيذ الخطة الموضوعة والاجراءات المتخذة على الأرض لجهة ضبط الأمن على الطرقات وحفظ أمن المواطنين والمشيعيين وتنظيم حركة السير في المحيط.

وكانت القوى الأمنية والعسكرية قد بدأت تنفيذ الاجراءات الأمنية اللازمة منذ مساء أمس وفجر اليوم على الجادات والطرقات المؤدية من بيروت والمناطق إلى مكان التشييع في المدينة الرياضية.
 

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