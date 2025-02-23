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قاليباف من بعبدا: ندعم أي قرار يتخذه لبنان بعيداً عن أي تدخل خارجي في شؤونه

أخبار لبنان
2025-02-23 | 07:23
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قاليباف من بعبدا: ندعم أي قرار يتخذه لبنان بعيداً عن أي تدخل خارجي في شؤونه
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قاليباف من بعبدا: ندعم أي قرار يتخذه لبنان بعيداً عن أي تدخل خارجي في شؤونه

قاليباف: طهران مستعدة للمشاركة مع دول عربية وإسلامية في إعادة اعمار ما هدّمه العدوان الاسرائيلي

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، والسفير الإيراني لدى لبنان مجتبى اماني مع وفد مرافق، وذلك في حضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.

ونقل الرئيس قاليباف الى الرئيس عون تحيات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ودعوته له للقيام بزيارة رسمية الى طهران. كما هنأه بانتخابه رئيساً للجمهورية، ثم تحدث عن العلاقات اللبنانية - الإيرانية وضرورة تطويرها في المجالات كافة. 

وشدد الرئيس قاليباف على وحدة الأراضي اللبنانية وسلامتها وسيادة الدولة عليها، مبدياً استعداد بلاده في المشاركة مع دول عربية وإسلامية في إعادة اعمار ما هدّمه العدوان الإسرائيلي على لبنان. وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترغب في رؤية لبنان بلداً مستقراً وآمناً ومزدهراً، مشيراً الى أن بلاده تدعم أي قرار يتخذه لبنان بعيداً عن أي تدخل خارجي في شؤونه.
 

من جهته، لفت الرئيس عون الى أنه على مدى عقود طويلة، خسر لبنان زعامات كبيرة، وخلال العدوان الإسرائيلي الأخير، سقط شهداء دفاعاً عن وحدة لبنان واستقراره. 

وقال: "لقد تعب لبنان من حروب الآخرين على أرضه، وأوافقكم الرأي بعدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وافضل مواجهة لأي خسارة أو عدوان، هي وحدة اللبنانيين. ونشارككم في ما أشار اليه الدستور الإيراني في مادته التاسعة التي تؤكد أن "حرية البلاد واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها، هي أمور غير قابلة للتجزئة"، كما تؤكد أنه "تتحمل الحكومة وجميع افراد الشعب مسؤولية المحافظة عليها، ولا يحق لأي فرد او مجموعة او أي مسؤول ان يلحق أدنى ضرر بالاستقلال السياسي أو الثقافي أو الاقتصادي أو العسكري للبلاد، أو أن ينال من وحدة أراضي البلاد بحجة ممارسة الحرية".

ونوّه الرئيس عون بما صدر عن قمة الرياض الأخيرة والتي شاركت فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لاسيما على تأكيد حل الدولتين بالنسبة الى القضية الفلسطينية، وعلى أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي للفلسطينيين. 

وأكد الرئيس عون أن لبنان دفع ثمناً كبيراً دفاعاً عن القضية الفلسطينية، معربا عن أمله بالوصول الى حل عادل لها.

وأكد رئيس الجمهورية على حرص لبنان على إقامة أطيب العلاقات مع طهران، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين.
 

أخبار لبنان

جوزاف عون

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