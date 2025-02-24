وزير الصّحة يُقفل الحضانات غدًا في المناطق الجبلية من علو 500 متر وما فوق

أعلن وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، قراره بإقفال جميع حضانات الأطفال يوم غد في المناطق الجبلية ابتداء من علو خمسمئة متر وما فوق، وذلك بسبب موجة الصقيع الناجمة عن المنخفض الجوي الذي يسيطر على لبنان.