بيان حول التحويلات المالية عن شهر شباط للمستفيدين من برنامج "أمان"

أكدت وزارة الشؤون الإجتماعية في بيان أنه سيتمّ تحويل المساعدات الماليّة الشهرية للمستفيدين من برنامج أمان عن شهر شباط إبتداءً من اليوم على أن تستمر لغاية الثلاثاء 4 آذار 2025.

ويبلغ عدد المستفيدين 81,901 أسرة لبنانية، أو ما يعادل 400,113 فرداً.