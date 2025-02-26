مياه النبطية: توقف التغذية بدءا من الخميس وحتى ظهر الأحد بسبب الاعمال

أعلنت دائرة مياه النبطية، في بيان أنه "في اطار تطوير المنظومة المائية التابعة لآبار فخر الدين ولتحسين عملية توزيع المياه، سيتم تركيب عدادات رئيسية في المحطة الرئيسية في الآبار لضمان عدالة التوزيع، وعليه سيتم توقف التغذية بالمياه من المحطة بدءاً من ظهر الخميس وحتى ظهر الأحد، على ان يتم استعادة الضخ فور الانتهاء من الاشغال".