بحصلي: لدينا فائض بالمواد الغذائية وأمام المستهلك خيارات كثيرة

قبل أيام على بدء شهر رمضان المبار، طمأن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي اللبنانيين، الى تَوَفُّر كل السلع الغذائية بكميات كبيرة تفيض عن حاجة إستهلاك اللبنانيين والزائرين خلال الشهر الفضيل.



وأشار بحصلي في بيان، الى أن المستوردين اللبنانيين قاموا بتنويع مصادر السلع الغذائية من دول منشأ عديدة، ما يتيح للمستهلك خيارات عديدة للصنف الواحد بما يتناسب مع ذوقه وإمكاناته.



وأوضح أن تنويع مصادر الغذاء من دول عديدة مضبوط ضمن معايير محددة لا سيما الإلتزام بالمواصفات والمعايير التي تحددها القوانين اللبنانية.



وبالنسبة للأسعار، أكد بحصلي أن اسعار المواد الغذائية في لبنان مستقرة مع هوامش تغيير بسيطة ربطاً بتقلبات أسعار بعض المواد الأولية الغذائية على المستوى العالمي.