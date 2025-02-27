مرقص عرض مع وفد مجلس الأعمال اللبناني في الكويت شؤونًا إعلامية

استقبل وزير الاعلام الدكتور بول مرقص في مكتبه، بحضور المدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحه، وفدًا من مجلس الاعمال اللبناني في الكويت ضم: سارة عبد الصمد مروان فارس وهادي مرعي، حيث أطلعوه على نشاطات المجلس.



وعرض الوزير مرقص لخطة عمل وزارة الاعلام وتلفزيون لبنان، طالبًا منهم وسائل لدعم الازمة.



كما تم البحث في تعزيز العلاقات الإقتصادية والثقافية بين لبنان والكويت.