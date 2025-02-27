حنين غدار: لبنان أمام خيارين اما السلام أو الحرب وكل مساعدة تقابلها مجموعة شروط

أوضحت كبيرة باحثي معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى حنين غدار أن "العنوان الرئيسي لدى ترامب هو احلال السلام وايقاف الحروب عبر اتفاقيات أبراهام، وهو يريد ضم بعض الدول اليها ومن بينها لبنان وسوريا".ورأت غدار، خلال اطلالتها في برنامج "جدل" مع الاعلامي ماريو عبود عبر شاشة الـLBCI، أن "من الواضح أن سوريا أصبحت في تقدم بموضوع السلام مع اسرائيل أكثر من لبنان، بغض النظر عن الضربات التي نراها"، مشيرة الى أن "الكلام اليوم هو أن لبنان أمام خيارين، اما السلام أو الحرب، وبالنسبة لادارة ترامب يترجم الأمر في اختيار لبنان بين المحور الايراني أو المحور العربي".وشددت غدار على أن "اتفاق وقف اطلاق النار يجب أن يطبق"، موضحة أن "هذا الأمر يعني عدم امتلاك حزب الله لأي بندقية".ولفتت الى أن "لا مساعدات واعادة اعمار قبل نزع سلاح حزب الله، وفي حال تحقق وقف اطلاق النار وتم نزع السلاح فسيكون لبنان في الاتجاه الصحيح".وأشارت غدار الى أن "تنفيذ وقف اطلاق النار تأتي مقابله اعادة الاعمار، والمساعدات المالية تأتي بحسب الاصلاحات الاقتصادية، وكل مساعدة تقابلها مجموعة شروط".