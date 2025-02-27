الولايات المتحدة تهنئ الشعب اللبناني على الثقة التي نالتها الحكومة وبرقية تهنئة قطرية لسلام

صدر عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية بيان، هنأت فيه باسم الولايات المتحدة الأميركية الشعب اللبناني على "التصويت الناجح على الثقة التي نالتها الحكومة".



واشاد البيان برئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، متمنياً للحكومة النجاح تحت قيادة الرئيس جوزاف عون.



وقال البيان:" لقد حُرم الشعب اللبناني لفترة طويلة من وجود هيئة حاكمة قادرة على توحيد البلاد وإعادة بناء مؤسسات الدولة اللبنانية".



وجدد البيان تأكيد تعاون الولايات المتحدة مع الحكومة اللبنانية الجديدة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة في شكل عاجل، مشددا على استمرار الولايات المتحدة على دعم القوات المسلحة اللبنانية لتنفيذ وقف الأعمال العدائية.



تهنئة قطرية



إلى ذلك تلقى الرئيس سلام برقية تهنئة من رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مناسبة نيل الحكومة الثقة متمنيا له التوفيق في اداء مهامه.