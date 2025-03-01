مشيخة العقل استهجنت الدعوات الصادرة من لبنان وفلسطين بخصوص تبادل الزيارات إلى الأماكن المقدسة

أعلن المكتب الإعلامي في مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز في بيان، أنه جرى تواصل هاتفي اليوم بين شيخ العقل الشيخ الدكتور سامي ابي المنى والسفير البابوي لدى لبنان المونسينيور باولو بورجيا، تخلله سؤال الشيخ ابي المنى عن صحة قداسة البابا فرنسيس للاطمئنان اليه، متمنيا له الشفاء والراحة.



وتلقى شيخ العقل تهنئة السفير بورجيا بحلول شهر رمضان المبارك، راجياً أن يحمل معه السلام والاستقرار والازدهار للبنان والمنطقة والعالم.



من جهة أخرى، أبدى المكتب الاعلامي استهجانا حيال بعض الدعوات التي تصدر من لبنان ومن فلسطين المحتلة، بخصوص تبادل للزيارات إلى الاماكن المقدسة، لكونها تأتي خارج سياقها الطبيعي، وبالتزامن مع ارتفاع بعض الأصوات المنادية بالتطبيع، بهدف اثارة المشاعر والسجالات الاعلامية لا اكثر.



لذلك، دعا المكتب الإعلامي الجميع الى "الارتقاء بالمسؤوليات الدينية والاخلاقية والاجتماعية وفق مقتضيات المرحلة، والى احترام قواعد وأصول التعاطي، وعدم التذاكي في طرح مسائل ليست من اختصاص وشأن مطلقيها، ولو كان بعضها عن حسن نية، خصوصا على تطبيقات التواصل الاجتماعي، علما ان نتائج تلك الدعوات معروفة سلفاً، بأنها مرفوضة وليست مطلوبة وغير قابلة للتحقيق".