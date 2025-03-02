اليكم الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج..

أعلنت "غرفة التحكم المروري" أنّ الطرقات الجبليّة المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، هي:عيناتا - الأرزكفردبيان - حدث بعلبكالعاقورة - حدث بعلبكالهرمل - سير الضنيةمعاصر الشوف - كفريا.وأضافت "التحكم المروري" أنّ طريق القبيات - الهرمل سالكة خلال النهار من الساعة ٩,٠٠ حتى الساعة ١٧.٠٠ بسبب تكوّن الجليد خلال الليل حرصاً على السلامة العامة.