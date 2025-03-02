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اليكم الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج..

أخبار لبنان
2025-03-02 | 07:46
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اليكم الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج..
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اليكم الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج..

أعلنت "غرفة التحكم المروري" أنّ الطرقات الجبليّة المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، هي: 
عيناتا - الأرز
كفردبيان - حدث بعلبك
العاقورة - حدث بعلبك
الهرمل - سير الضنية
معاصر الشوف - كفريا.

وأضافت "التحكم المروري" أنّ طريق القبيات - الهرمل سالكة خلال النهار من الساعة ٩,٠٠ حتى الساعة ١٧.٠٠ بسبب تكوّن الجليد خلال الليل حرصاً على السلامة العامة.
 

أخبار لبنان

الطرقات

المقطوعة

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