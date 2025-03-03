المديرية العامة للشؤون العقارية حددت مواعيد اوامر القبض واستقبال الطلبات والمراجعات

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية في بيان أن "أمانة السجل العقاري في بعبدا ستقوم خلال شهر آذار 2025 أيام الثلثاء والاربعاء بتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين ، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق في تبليغ أمانات السجل طيلة أيام الاسبوع) واظهار الحدود وتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل المراجعات كافة من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة). وستقوم نهار الخميس باستقبال معاملات جديدة. باقي الايام مخصصة للعمل الإداري فقط أي لا تقبل المراجعات".



ولفتت إلى أن "أمانة السجل العقاري في بالشوف ستقوم خلال شهر آذار 2025 أيام الاثنين - الثلثاء الاربعاء والخميس بتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) وستقوم نهار الخميس باستقبال معاملات جديدة .



وأشارت الى ان " أمانة السجل العقاري في عاليه ستقوم خلال شهر آذار 2025 ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس بتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية. باقي الايام مخصصة للعمل الاداري فقط ولا تقبل المراجعات".



اما المكتب العقاري الكائن في سرايا عاليه فسيقوم خلال نهار الخميس في 6 آذار 2025 باستقبال معاملات جديدة للمناطق العقارية المذكورة ادناه:



الشعبة الاولى: القبة- الامراء- العمروسية- بليبل – بمكين



الشعبة الثانية:عرمون- بشامون- عاليه- ديرقوبل- عين عنوب.



وسيقوم المكتب نفسه الخميس في 13 و 27 آذار 2025 باستقبال المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية) ، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة). على ان يقوم نهار الخميس في 20 آذار 2025 باستقبال معاملات جديدة لكل المناطق باستثناء القبة- الامراء- العمروسية- بليبل – بمكين- عرمون- بشامون- عاليه- ديرقوبل- عين عنوب



في ما يتعلق بأمانة السجل العقاري في المتن ستقوم خلال شهر آذار 2025 كل نهار الخميس بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين ، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة). على ان تستقبل في 20 آذار 2025 معاملات جديدة.



بالنسبة الى أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل ستقوم خلال شهر آذار 2025 ايام الثلثاء والاربعاء بتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق في تبليغ أمانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل كل المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) .



رئيس المكتب العقاري المعاون في جبيل يستقبل كل نهار اثنين خلال شهر آذار 2025 معاملات جديدة وكل نهار خميس بتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين وباستقبال كل المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية) ، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة.)



أما رئيس المكتب العقاري المعاون في كسروان فيستقبل خلال كل نهار ثلاثاء من شهر آذار 2025 معاملات جديدة.



==== ج.س