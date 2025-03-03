لقاء سيدة الجبل: مشاركة رئيس الجمهورية في قمة القاهرة وزيارته السعودية فرصة للمطالبة بدعم لبنان

عقد "لقاء سيدة الجبل" إجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفية حضوريًا والكترونيًا.



وعول اللقاء في بيان على مشاركة رئيس الجمهورية جوزاف عون في القمة العربية غدًا في القاهرة، مقدرًا "الزيارة الأولى للرئيس إلى المملكة العربية السعودية"، ورأى فيها "فرصة أمام الوفد اللبناني لمطالبة العرب بدعم لبنان في مسيرة نهوض الدولة من خلال التطبيق الحرفي الدستور والطائف وقرارات الشرعية الدولية 1559، 1680 و1701".



وحمّل "حزب الله" مباشرةً مسؤولية الخراب الذي طال لبنان بسبب حرب الإسناد التي تورط بها في 8 تشرين الأول 2023.



واشار الى "تجنب نواب الأمة إلقاء المسؤولية على "الحزب" خلال مناقشة البيان الوزاري"، ودان "إعطاءهم براءة ذمّة له مقابل لا شيء".



كما استنكر المجتمعون "استمرار "حزب الله" في سياسة الشيء ونقيضه التي لن تنقذ لبنان، بالتالي فإن هذا "الحزب" بشكله الحالي هو نقيض التجربة اللبنانية".