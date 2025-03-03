حبيب يشيد بمبادرة سوليدير إنارة شارع المصارف

أثنى رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب على مبادرة شركة "سوليدير" إنارة شارع المصارف في بيروت بكامله اعتباراً من مساء اليوم.



وقال في بيان: إن شركة "سوليدير" أرادت أن تشارك في عودة الحياة إلى هذه النقطة الجغرافية تحديداً، لتفعيل الحركة الاقتصادية والتجارية فيها، على أمل أن تعمٌ الإنارة شوارع العاصمة كافة.