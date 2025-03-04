البستاني: لجنة الإقتصاد ستفتح تحقيقا في شبهات الفساد في وزارة الصناعة

اعلن النائب الدكتور فريد البستاني ان لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، ومن ضمن واجباتها الرقابية سوف تقوم بفتح تحقيق بشبهات الفساد في وزارة الصناعة خلال الفترة الممتدة من ال ٢٠٢١ حتى آخر كانون الثاني ٢٠٢٥ وعند الاشتباه بأي عملية سوف يتم تقديم إخبار بخصوصها…
— Dr. Farid Boustany (@FaridBoustany) March 4, 2025
اعلن النائب الدكتور فريد البستاني ان لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، ومن ضمن واجباتها الرقابية سوف تقوم بفتح تحقيق بشبهات الفساد في وزارة الصناعة خلال الفترة الممتدة من ال ٢٠٢١ حتى آخر كانون الثاني ٢٠٢٥ وعند الاشتباه بأي عملية سوف يتم تقديم إخبار بخصوصها…