البستاني: لجنة الإقتصاد ستفتح تحقيقا في شبهات الفساد في وزارة الصناعة

أعلن النائب فريد البستاني عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، ومن ضمن واجباتها الرقابية ستقوم بفتح تحقيق بشبهات الفساد في وزارة الصناعة خلال الفترة الممتدة من الـ٢٠٢١ حتى آخر كانون الثاني ٢٠٢٥".



وأكد أنه عند الاشتباه بأي عملية سيتم تقديم إخبار بخصوصها الى القضاء المختص.