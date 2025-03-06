سلام من قصر بعبدا: القرار إتخذ بالعودة إلى مقر مجلس الوزراء لانعقاد الجلسات

أكد رئيس الحكومة نواف سلام من قصر بعبدا بعد الجلسة الوزارية أن "مجلس الوزراء مؤسسة مستقلة عن رئيس الجمهورية وعن رئيس الوزراء"، معلنًا أن "القرار إتخذ اليوم بالعودة إلى مقر مجلس الوزراء لانعقاد الجلسات."



كما أكد "ضرورة إستكمال البنود الإصلاحية في الطائف،" مشيرًا إلى أنه "تم إقرار إصدار موازنة 2025 بمرسوم، وتكليف وزير المالية بإعداد مشروع خلال أسبوع لإعادة النظر بالرسوم الواردة في الموازنة."



وقال: "إتفقنا مع الوزراء على وضع لائحة تفصيلية بالأمور الإصلاحية المطلوبة في كل وزارة ووضع جدول زمني لتطبيقها."



كذلك، تحدث وزير الإعلام بول مرقص معلنًا "الموافقة على تعيين 63 ضابط إختصاص في قوى الأمن الداخلي، وإقرار مشروع قانون للمتضررين من الحرب الإسرائيلية لإعفائهم من بعض الضرائب والرسوم."



وأشار إلى أن "رئيس الجمهورية جوزاف عون شدد على التزام الوزراء بسرية المداولات خلال الجلسة كما أنه وضع المجلس في أجواء زيارته السعودية وأكد أن هناك استعدادًا سعوديًا للمساعدة في حال قام لبنان بالإصلاحات."