وزير الصحة عقد اجتماعا مع بعثة البنك الدولي... جان كريستوف كاريه: نقف إلى جانب لبنان

عقد وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين اجتماع عمل مع بعثة من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي جان كريستوف كاريه وحضور مدير قطاع الصحة والتغذية والسكان في الشرق الأوسط ميشال غرانيولاتي Michel Gragnolati ووفد تقني مرافقة وفريق عمل الوزارة.



وتمت دراسة المشاريع المشتركة لتطوير القطاع الصحي في مجالات عدة من بينها الرعاية الصحية الأولية وتجهيز المستشفيات الحكومية بالمعدات والمستلزمات.



وأكد الوزير ناصر الدين ضرورة تفعيل تنفيذ المشاريع لتحقيق الإستفادة القصوى منها قبل انتهاء مهلة تنفيذها في نهاية هذه السنة والفصل الأول من السنة المقبلة.



كما شدد وزير الصحة العامة على ضرورة اضطلاع البنك الدولي بدور أساسي في إعادة إعمار القطاع الصحي وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية وإيلاء تجهيز المستشفيات الحكومية اهتماما خاصا لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للطبقات الهشة.



بدوره، أكد جان كريستوف كاريه وقوف البنك الدولي إلى جانب لبنان ووزارة الصحة ، موضحا أن جزءًا من قرض البنك الدولي لإعادة إعمار ما هدمته الحرب في لبنان سيُخصص لقطاع الصحة.



وأكد أنه وفريقه مستمران في دعم وزارة الصحة العامة لخدمة حاجات اللبنانيين.