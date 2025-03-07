التقدمي الإشتراكي: نثمّن جهود جهاز الأمن العام السوري لاعتقال ابراهيم حويجة

ثمّن الحزب التقدمي الإشتراكي "الجهود التي بذلها جهاز الأمن العام السوري ما أدى إلى اعتقال المدعو ابراهيم حويجة المتهم بالإشراف على اغتيال المعلم الشهيد كمال جنبلاط".



ونوّه الحزب في بيان "بهذا الانجاز الذي يشكّل إنصافاً لروح المعلم الشهيد، يأمل أن تميط التحقيقات التي يجريها جهاز الأمن مع القاتل، اللثام عن العدد الكبير من الجرائم التي ارتكبها النظام البائد وكشفها أمام الرأي العام".