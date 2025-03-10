باسيل: ما حصل في سوريا خطر كبير وتقسيم المنطقة لن يسلم منه لبنان

رأى رئيس ‎"التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن ما يحصل في سوريا خطر كبير ليس فقط على سوريا بل على لبنان، معتبرا أن "مشروع تقسيم المنطقة لن يسلم منه لبنان ".



وشدد باسيل خلال إفطار أقامته هيئة طرابلس في "التيار الوطني الحر" على ان التيار مع وحدة سوريا ووحدة العراق والأردن ولبنان وكل الدول التي حولنا "لأننا نعرف معنى التقسيم وعدوانه".



وأكد باسيل أن "طرابلس هي من المدن التي عانت وتعلمت مشيراً الى درجة الوعي الكبيرة. وقال: "نرى كيف أن الناس تحمي بعضها، وبالحرب الإسرائيلية على لبنان رأينا كيف أن الناس احتضنوا بعضهم رغم كل الخلافات السياسية ودورنا في التيار الوطني الحر أن نقرب الناس من بعضهم البعض في وقت تتحضر الفتنة في المنطقة".