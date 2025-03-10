بقرادونيان تسلم مهام مسؤولية الشرق الأوسط في اللجنة العالمية الجديدة للطاشناق

أعلن حزب الطاشناق انه عقد مؤتمره العالمي لوضع السياسة العامة للحزب للسنوات المقبلة وانتخاب لجنة عالمية جديدة للحزب.



وقد تم انتخاب الأمين العام لحزب الطاشناق في لبنان النائب هاغوب بقرادونيان عضوًا في اللجنة العالمية الجديدة لحزب الطاشناق، وتسلم مهام مسؤول الشرق الأوسط فيها.