حبيب يطلع وزيرة الشؤون الإجتماعية على مشاريع مصرف الإسكان

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في مكتبها في الوزارة، يرافقه المستشار القانوني للمصرف مالك إرسلان.



وأطلع حبيب السيد على مشاريع مصرف الإسكان والخطط التي يحضرها لتأمين استمرارية القروض للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط.



وأبلغها بنتائج جولته الأخيرة في قطر وتفاصيل قرض "الصندوق العربي الاقتصادي والاجتماعي" والقروض التي طلبها من "صندوق قطر للتنمية" و"صندوق أبو ظبي للتنمية".



بدورها، أثنت السيد على الجهود التي يقوم بها مصرف الإسكان في سبيل دعم العائلات والأفراد اللبنانيين، وأبدت كل دعم وتعاون في مشاريعه المستقبلية.