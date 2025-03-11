لجنة الإدارة والعدل تابعت درس إقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب بلال عبدالله والنواب: غازي زعيتر، غادة ايوب، حسين الحاج حسن، قبلان قبلان، ملحم خلف، جميل السيد، حليمة قعقور وفراس حمدان.



كما حضر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم.



وبدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس اقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص، واستمعت لهذه الغاية الى رأي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم الذي قدم شرحًا عن عمل الهيئة، وأبدى عددًا من الملاحظات سواء على اقتراح القانون المذكور كما على النصوص السارية المفعول لجهة القانون رقم 175/2020.



وقررت اللجنة، نتيجة المناقشة والتداول، تأجيل البت بالاقتراح المذكور لمزيد من الدرس حول الملاحظات التي ابديت، كما ضرورة الاطلاع على القوانين ذات الصلة سواء قانون العقوبات أم قانون المنافسة غير المشروعة وسواهما.



ونظرًا لضيق الوقت، لم يتسن للجنة متابعة درس الاقتراحات المتعلقة بالقضاء العسكري، فرفعت الجلسة على ان تتابع عملها في جلسة لاحقة.