لجنة مراقبة تنفيذ وقف الأعمال العدائية اجتمعت في الناقورة... وهذا ما بحثته

اجتمعت لجنة مراقبة تنفيذ وقف الأعمال العدائية في الجنوب للمرة السادسة اليوم في الناقورة.



واستضافت اليونيفيل الاجتماع، برئاسة الولايات المتحدة، وبحضور فرنسا، والجيش اللبناني، والجيش الإسرائيلي.



وناقش الحاضرون تعزيز التنفيذ الكامل للقرار 1701، والتطبيق الكامل لترتيب وقف الأعمال العدائية، بالاضافة الى الخطوات المقبلة لمعالجة القضايا العالقة بين إسرائيل ولبنان.



وبعد الاجتماع، وبناءً على طلب الولايات المتحدة، أعلنت إسرائيل أنها ستفرج عن خمسة مواطنين لبنانيين كانوا محتجزين لديها.



وستواصل اللجنة عقد الاجتماعات المنتظمة لتحقيق التنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية.