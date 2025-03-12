جبّور للـLBCI: المشهد الجديد في المِنطقة واقعيّ ولا إجراءات حقيقية لضبط الحدود مع سوريا

أكّد النائب جيمي جبّور أنّ المشهد الجديد في المِنطقة واقعيّ وهو ما اعترف به الجميع حتى الأمبن العام لـ"حزب الله" وإيران.وأوضح، في حديث للـLBCI، وجود انهيار نظام وتغيّر أمنيّ في لبنان، إضافة إلى ايقاع معيّن تفرضه اميركا على الدّول كلّها.وشدّد على أنّ المطلوب هو مواجهة الإرادة الإسرائيليّة.ورأى أنّ الحكومة لا تقوم بعمل جِديّ في ما خص تفسير ما وُقّع عليه من ترتيبات ضمن اتفاق وقف اطلاق النار.كما رأى ألّا إجراءات حقيقية، لضبط الحدود مع سوريا، قائلًا إنّ ما يُقام ليس كافيًا.وشدّد جبّور على أنّ لبنان لا يحتمل أي موجات نزوح لكن في الحالات الإنسانية لا يمكن فعل شيء.ودعا الحكومة اللبنانية والجهات المتعلقة إلى أن ينظروا بعين الرأفة إلى هذه الحالات، مشيرًا إلى أنّ جزءًا من القادمين هم لبنانيون.وقال: "أمن الشّمال ما زال مستتبًا بفضل وعي المواطنين والجهود الأمنية فاللبنانيون أوعى من أن يُجرّوا إلى فتنٍ".وأضاف: "المعارضة انحسرت بالتيار الوطني الحر اليوم وعلينا أن نؤدّي هذا الدور وأن نراقب عمل الحكومة".