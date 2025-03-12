رسامني: تأهيل البنى التحتية المتضررة من العدوان من أولويات الوزارة

أكد وزير الأشغال فايز رسامني، أن العلاقات بين لبنان وقطر تاريخية ومتينة، مشيرا الى أن الدوحة قدمت دعماً كبيراً للبنان في مختلف المراحل وأكدت وقوفها الدائم إلى جانبه.



وأوضح رسامني في مقابلة خاصة مع "وكالة الأنباء القطرية"، أن الوزارة تسعى إلى تطوير التعاون بين البلدين من خلال مشاريع مشتركة، ولاسيما في قطاعات المرافئ والمطارات والنقل، لما لهذه القطاعات من دور حيوي في تعزيز الاقتصاد اللبناني ودعم التنمية المستدامة.



وفي ما يتعلق بسلامة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، شدد على أن ضمان أمن المطار والمسافرين يمثل أولوية قصوى للوزارة، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات صارمة لتعزيز معايير السلامة في هذا المرفق الحيوي.



وأوضح أن إعادة تأهيل البنى التحتية التي تضررت جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان تعد من أبرز أولويات الوزارة، مع التركيز على إصلاح الطرقات والمعابر الحدودية والمرافق الحيوية، وعلى رأسها المرافئ والمطارات.



وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة لإعادة تشغيل مطار القليعات في شمال لبنان، بهدف تعزيز حركة النقل الجوي وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة بين مختلف المناطق اللبنانية.



كما أكد أن إصلاح قطاع النقل المشترك يمثل جزءاً أساسياً من رؤية وزارة الأشغال العامة والنقل، مشدداً على ضرورة تحسين البنية التحتية لوسائل النقل العام بما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتعزيز الاستدامة في قطاع النقل.



وأكد أن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها الإصلاحية والتطويرية رغم التحديات، آملا في تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتها دولة قطر.