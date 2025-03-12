مجلس شورى الدّولة أعلن مسؤوليّة الدولة عن الأضرار التي لحقت بعيتاني

أعلن مجلس شورى الدّولة مسؤوليّة الدولة عن الأضرار التي لحقت بالممثل زياد عيتاني، بعد سبع سنوات من اعتقاله واتهامه ظلمًا بالعمالة لإسرائيل.وألزم مجلس شورى الدّولة الحكومة بتسديد تعويض ماليّ له.وكان عيتاني قد تقدّم بدعوى أمام المجلس في آب 2020 بعد أن رفضت الدولة طلبه بالتعويض عن الأضرار الجسديّة والمعنويّة التي لحقتْ به.وبالفعل، حمّل المجلس الدولة المسؤولية بسبب أعمال التعذيب التي تعرض لها من قبل جهاز أمن الدولة، خلافًا لما تنص عليه اتفاقية مناهضة التعذيب، وعدم امتناعها عن حماية قرينة البراءة مع ما استتبع ذلك من استباحةٍ لعيتاني وحقوقه، وامتناعها عن ملاحقة المذنبين، لا سيما بعد صدور قرار منع المحاكمة عنه وإدانة كلّ من المقدّم سوزان الحاج وإيلي غبش بتهمة تلفيق العمالة له.