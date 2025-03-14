افرام التقى الرئيس عون: الإصلاحات يجب أن تُواكَب بقوانين بنيوية

أعرب الرئيس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام عن "ارتياحه للتعيينات الأمنية".



وأكد افرام بعد اجتماعه مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، أهميّة الاستمرار بالزخم لتحقيق الإصلاحات التي يجب أن تُواكَب بقوانين بنيوية تشكّل الأساس للعملية الإصلاحية.