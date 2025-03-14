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سلسلة استقبالات لعون... سليمان: المعادلة التي تخلص البلد هي الجيش والشعب
أخبار لبنان
2025-03-14 | 08:10
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سلسلة استقبالات لعون... سليمان: المعادلة التي تخلص البلد هي الجيش والشعب
اعتبر الرئيس السابق ميشال سليمان أن المعادلة المفيدة التي تخلص البلد هي "الجيش والشعب".
كلام سليمان جاء بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا.
وقال الرئيس سليمان: "جاءت الزيارة اليوم بمناسبة 14 آذار، تاريخ ثورة الاستقلال عندما كان الجيش متلاحما مع الشعب في سبيل التعبير عن رأيه والحصول على الاستقلال مجددا. هذه هي المعادلة المفيدة التي تخلص البلد أي الجيش والشعب لأن الجيش اللبناني هو جيش المواطن وليس جيش النظام، وقد تمكن من عدم الوقوع في الربيع الدموي الذي حصل في باقي الدول العربية لأن تعامله كان مع المواطن وليس مع النظام".
وأضاف: "في نفس الوقت، تم تعيين القادة الأمنيين ولا سيما في قيادة الجيش التي هي صمام الأمان في لبنان والرئيس عون يعرف اكثر من غيره كيف يختار الضباط. أما في ما خص التعيينات الأخرى، فيتم التحضير لآلية تعيينات لاتباعها في سبيل اختيار الأشخاص، الا ان النقاش حول الإصلاح وإعادة الاعمار هو كالنقاش حول من اتى قبل البيضة أو الدجاجة. لربما علينا القول ان إعادة الاعمار ضرورية والدولة تعترف بالأمر، والإصلاح أيضا أكثر من ضروري. لكن أن نقول إن لا اصلاح من دون اعمار فهذا خطأ كبير بحق الوطن، لأن الإصلاح يأتي بالأموال عدا عن الهبات التي يمكن ان تأتي نتيجته، وهو بحد ذاته يشجع على الاستثمار ويحيي البلد".
الى ذلك، كان للرئيس عون لقاءات نيابية تناولت مواضيع الساعة. وفي هذا الاطار، استقبل النائب نعمة افرام الذي أوضح أنه بحث مع رئيس الجمهورية في عدد من مواضيع الساعة، وركز على "اولوية الاصلاحات وأهمية أن تُواكب بقوانين بنيوية التي تعتبر الأساس في إطلاق عجلة الاصلاح".
وأعرب النائب إفرام عن ارتياحه للتعيينات التي صدرت أمس عن مجلس الوزراء، مشيرا الى ضرورة الاستمرار بهذا الزخم لتحريك العملية الاصلاحية المنشودة والمنتظرة من العهد.
كما التقى الرئيس عون النائب أحمد رستم الذي قال: "اثرت مع الرئيس عون قضية النزوح الذي تشهده منطقة عكار وتداعياته. وأكدت له أن الشعب العكاري مدركا لدقة المرحلة التي تتطلب وعيا ومسؤولية، ولا سيما أنها ليست المرة الأولى التي تشهد المنطقة نزوحا من الاراضي السورية". وأضاف: "نعتبر أن الجيش هو صمام الأمان وبالتالي منطقة عكار ليست بيئة حاضنة لأي شخص حوله شبهات".
وشدد على "ضرورة الاستمرار بالاصلاحات"، معتبرا أن "التعيينات التي أقرت أمس خطوة أولى لا بد أن تليها خطوات مماثلة".
وفي قصر بعبدا ايضا، النائب زياد حواط الذي أوضح أنه بحث مع الرئيس عون الأوضاع العامة في البلاد ومسار العملية الاصلاحية وتطبيق القرارات الدولية، مركزا على "ثنائية الاصلاح والسيادة".
كما تطرق البحث الى حاجات منطقة جبيل.
أخبار لبنان
جوزاف عون
ميشال سليمان
نعمة افرام
أحمد رستم
زياد حواط
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