الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بري: لن نقبل تحت أي ظرف بالتخلي عن أرضنا وترابنا وحقوقنا السيادية

أخبار لبنان
2025-03-14 | 09:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بري: لن نقبل تحت أي ظرف بالتخلي عن أرضنا وترابنا وحقوقنا السيادية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بري: لن نقبل تحت أي ظرف بالتخلي عن أرضنا وترابنا وحقوقنا السيادية

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن لبنان لن يقبل تحت أي ظرف من الظروف ومهما بلغت الضغوط، بالتخلي عن أي شبر من أرضه أو ذرة من ترابه أو حق من حقوقه السيادية، لافتا الى أنه سيلجأ الى الوسائل المتاحة كلها لحماية هذه الحقوق وصونها وتحرير ما تبقى من أرضنا من الإحتلال الاسرائيلي.

وأشار بري في خلال إستقباله وفداً من الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية التخصص والتوجيه العلمي، الى أن حفظ لبنان من حفظ الجنوب، وأن حفظه هو مسؤولية وطنية جامعة ويجب أن تكون نقطة إجماع ووحدة وليس نقطة إفتراق. 

وقال: "إذا كنا موحدين نستطيع تجاوز التحديات التي يمكن أن يواجهها لبنان، بالوحدة إنتصرنا وبالإنقسام والتشرذم عانى لبنان ما عاناه من ويلات ومخاطر هددت وطننا بأساس وجوده، واليوم أكثر من أي وقت مضى الجميع مدعو الى ترسيخ مناخات الوحدة وإستحضار كل العناوين التي تقرّب بين اللبنانيين والإبتعاد عن كل ما يباعد بينهم".

وأمل أن يتم التوافق على إعتماد آلية موحدة لإنجاز التعيينات الإدارية وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة.

وأكد أن الإطمئنان والثقة هي في الداخل اللبناني وبيد اللبنانيين، مشيراً الى أن وتيرة العمل القائمة حالياً، سواء في إنجاز التعيينات التي بدأتها الحكومة أو في إعادة النبض للإدارة العامة، ستؤدي حتما الى سلوك لبنان درب الخروج من أزماته.

وفي ملف النازحين السوريين، اعتبر بري أنه لا يجوز أن يبقى لملف على النحو القائم حاليا، مشدد على أنه آن الاوان للمجتمع الدولي وبعد التحولات التي حصلت في سوريا، أن يقارب المجتمع الدولي ومنظماته هذا الملف في أسرع وقت ممكن بما يحفظ للبنان إستقراره ويعيد النازحين الى وطنهم الأم سوريا.

أخبار لبنان

بالتخلي

أرضنا

وترابنا

وحقوقنا

السيادية

LBCI التالي
أسرار الصحف المحلية ١٤-٣-٢٠٢٥
حريق في كاراج للحدادة في يحشوش
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-02-23

وزير الخارجية السوداني: لن نقبل بأن تعترف أي دولة بحكومة موازية

LBCI
أخبار دولية
2025-03-08

خامنئي: طهران لن تتفاوض تحت ضغط من أي "دولة تمارس البلطجة"

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-27

قاسم: لا نقبل بأيّ مبرر لتمديد يوم واحد مهلة انسحاب الجيش الإسرائيليّ من الأراضي اللبنانية والرئيس عون لن يقبل بأن يعطي الجيش الإسرائيليّ مكسبًا واحدًا

LBCI
أخبار دولية
2025-01-16

وزير الخارجية: بغداد تحاول إقناع فصائل مسلحة عراقية بالتخلي عن السلاح

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:16

اللبنانية الأولى التقت الجالية في نيويورك: نريد أن تحققوا انجازاتكم في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
10:59

إجتماع موسع في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان: وضع ورقة عمل لإعادة الحياة الى وسط بيروت

LBCI
أخبار لبنان
10:42

آخر المستجدّات بين رجّي وبلاسخارت..

LBCI
أمن وقضاء
10:17

البيطار استجوب مقلد وتركه بسند إقامة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
06:46

لأول مرة... الذهب يتجاوز الـ3000 دولار

LBCI
أخبار دولية
2025-03-07

مصدران لرويترز: أميركا تدرس خيارات لتخفيف العقوبات على الطاقة الروسية

LBCI
أخبار دولية
2025-02-05

ترامب: سأزور إسرائيل وغزة والسعودية

LBCI
أخبار لبنان
09:44

بلاسخارت تلتقي جمعية الصناعيين: تأكيد على أهمية دعم الصناعة لتحقيق التنمية المستدامة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:20

وفد درزي سوريّ يتوجه الى اسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
05:06

لقاء سياسيّ في دارة ميقاتي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:57

رسالة من ترامب... طارت من أميركا الخميس الماضي وغطَت في إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:53

إسرائيل لا تزال تماطل في الانسحاب من لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

حكومة نواف سلام في الاختبار الاوّليّ لها: التعيينات الأمنية والعسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

الأجهزة الأمنية تشهد تعيينات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

نتائج لبنانية خارجية لافتة في الجودو والكونغ فو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

الفوروم دو بيروت يضجّ بفعاليات ليالي زمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

التصعيد التجاري بين الصين وأميركا يهدد الإقتصاد العالمي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
13:37

صدور مراسيم الترقية والتعيين لقادة الأجهزة الأمنية الجدد

LBCI
آخر الأخبار
03:43

إليكم جدول أسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
14:14

نبذة عن نائب المدير العام لأمن الدولة

LBCI
اقتصاد
06:46

لأول مرة... الذهب يتجاوز الـ3000 دولار

LBCI
أمن وقضاء
05:57

الجيش: توقيف 4 أشخاص في منطقتَي قبرشمون وبتاتر - عاليه لإطلاقهم النار

LBCI
أمن وقضاء
10:17

البيطار استجوب مقلد وتركه بسند إقامة

LBCI
أخبار لبنان
07:13

سلام: سنسعى الى تعزيز شبكات الأمان الإجتماعي

LBCI
أمن وقضاء
15:48

اللواء شقير يعتذر عن عدم تقبُّل التهاني بسبب الظروف التي تمر بها البلاد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More