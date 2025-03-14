الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بري: لن نقبل تحت أي ظرف بالتخلي عن أرضنا وترابنا وحقوقنا السيادية
أخبار لبنان
2025-03-14 | 09:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بري: لن نقبل تحت أي ظرف بالتخلي عن أرضنا وترابنا وحقوقنا السيادية
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن لبنان لن يقبل تحت أي ظرف من الظروف ومهما بلغت الضغوط، بالتخلي عن أي شبر من أرضه أو ذرة من ترابه أو حق من حقوقه السيادية، لافتا الى أنه سيلجأ الى الوسائل المتاحة كلها لحماية هذه الحقوق وصونها وتحرير ما تبقى من أرضنا من الإحتلال الاسرائيلي.
وأشار بري في خلال إستقباله وفداً من الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية التخصص والتوجيه العلمي، الى أن حفظ لبنان من حفظ الجنوب، وأن حفظه هو مسؤولية وطنية جامعة ويجب أن تكون نقطة إجماع ووحدة وليس نقطة إفتراق.
وقال: "إذا كنا موحدين نستطيع تجاوز التحديات التي يمكن أن يواجهها لبنان، بالوحدة إنتصرنا وبالإنقسام والتشرذم عانى لبنان ما عاناه من ويلات ومخاطر هددت وطننا بأساس وجوده، واليوم أكثر من أي وقت مضى الجميع مدعو الى ترسيخ مناخات الوحدة وإستحضار كل العناوين التي تقرّب بين اللبنانيين والإبتعاد عن كل ما يباعد بينهم".
وأمل أن يتم التوافق على إعتماد آلية موحدة لإنجاز التعيينات الإدارية وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة.
وأكد أن الإطمئنان والثقة هي في الداخل اللبناني وبيد اللبنانيين، مشيراً الى أن وتيرة العمل القائمة حالياً، سواء في إنجاز التعيينات التي بدأتها الحكومة أو في إعادة النبض للإدارة العامة، ستؤدي حتما الى سلوك لبنان درب الخروج من أزماته.
وفي ملف النازحين السوريين، اعتبر بري أنه لا يجوز أن يبقى لملف على النحو القائم حاليا، مشدد على أنه آن الاوان للمجتمع الدولي وبعد التحولات التي حصلت في سوريا، أن يقارب المجتمع الدولي ومنظماته هذا الملف في أسرع وقت ممكن بما يحفظ للبنان إستقراره ويعيد النازحين الى وطنهم الأم سوريا.
أخبار لبنان
بالتخلي
أرضنا
وترابنا
وحقوقنا
السيادية
التالي
أسرار الصحف المحلية ١٤-٣-٢٠٢٥
حريق في كاراج للحدادة في يحشوش
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-02-23
وزير الخارجية السوداني: لن نقبل بأن تعترف أي دولة بحكومة موازية
أخبار دولية
2025-02-23
وزير الخارجية السوداني: لن نقبل بأن تعترف أي دولة بحكومة موازية
0
أخبار دولية
2025-03-08
خامنئي: طهران لن تتفاوض تحت ضغط من أي "دولة تمارس البلطجة"
أخبار دولية
2025-03-08
خامنئي: طهران لن تتفاوض تحت ضغط من أي "دولة تمارس البلطجة"
0
آخر الأخبار
2025-01-27
قاسم: لا نقبل بأيّ مبرر لتمديد يوم واحد مهلة انسحاب الجيش الإسرائيليّ من الأراضي اللبنانية والرئيس عون لن يقبل بأن يعطي الجيش الإسرائيليّ مكسبًا واحدًا
آخر الأخبار
2025-01-27
قاسم: لا نقبل بأيّ مبرر لتمديد يوم واحد مهلة انسحاب الجيش الإسرائيليّ من الأراضي اللبنانية والرئيس عون لن يقبل بأن يعطي الجيش الإسرائيليّ مكسبًا واحدًا
0
أخبار دولية
2025-01-16
وزير الخارجية: بغداد تحاول إقناع فصائل مسلحة عراقية بالتخلي عن السلاح
أخبار دولية
2025-01-16
وزير الخارجية: بغداد تحاول إقناع فصائل مسلحة عراقية بالتخلي عن السلاح
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:16
اللبنانية الأولى التقت الجالية في نيويورك: نريد أن تحققوا انجازاتكم في لبنان
أخبار لبنان
11:16
اللبنانية الأولى التقت الجالية في نيويورك: نريد أن تحققوا انجازاتكم في لبنان
0
أخبار لبنان
10:59
إجتماع موسع في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان: وضع ورقة عمل لإعادة الحياة الى وسط بيروت
أخبار لبنان
10:59
إجتماع موسع في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان: وضع ورقة عمل لإعادة الحياة الى وسط بيروت
0
أخبار لبنان
10:42
آخر المستجدّات بين رجّي وبلاسخارت..
أخبار لبنان
10:42
آخر المستجدّات بين رجّي وبلاسخارت..
0
أمن وقضاء
10:17
البيطار استجوب مقلد وتركه بسند إقامة
أمن وقضاء
10:17
البيطار استجوب مقلد وتركه بسند إقامة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
06:46
لأول مرة... الذهب يتجاوز الـ3000 دولار
اقتصاد
06:46
لأول مرة... الذهب يتجاوز الـ3000 دولار
0
أخبار دولية
2025-03-07
مصدران لرويترز: أميركا تدرس خيارات لتخفيف العقوبات على الطاقة الروسية
أخبار دولية
2025-03-07
مصدران لرويترز: أميركا تدرس خيارات لتخفيف العقوبات على الطاقة الروسية
0
أخبار دولية
2025-02-05
ترامب: سأزور إسرائيل وغزة والسعودية
أخبار دولية
2025-02-05
ترامب: سأزور إسرائيل وغزة والسعودية
0
أخبار لبنان
09:44
بلاسخارت تلتقي جمعية الصناعيين: تأكيد على أهمية دعم الصناعة لتحقيق التنمية المستدامة
أخبار لبنان
09:44
بلاسخارت تلتقي جمعية الصناعيين: تأكيد على أهمية دعم الصناعة لتحقيق التنمية المستدامة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:20
وفد درزي سوريّ يتوجه الى اسرائيل
أخبار دولية
05:20
وفد درزي سوريّ يتوجه الى اسرائيل
0
أخبار لبنان
05:06
لقاء سياسيّ في دارة ميقاتي
أخبار لبنان
05:06
لقاء سياسيّ في دارة ميقاتي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:57
رسالة من ترامب... طارت من أميركا الخميس الماضي وغطَت في إيران
تقارير نشرة الاخبار
14:57
رسالة من ترامب... طارت من أميركا الخميس الماضي وغطَت في إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
14:53
إسرائيل لا تزال تماطل في الانسحاب من لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:53
إسرائيل لا تزال تماطل في الانسحاب من لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
حكومة نواف سلام في الاختبار الاوّليّ لها: التعيينات الأمنية والعسكرية
تقارير نشرة الاخبار
14:50
حكومة نواف سلام في الاختبار الاوّليّ لها: التعيينات الأمنية والعسكرية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
الأجهزة الأمنية تشهد تعيينات
تقارير نشرة الاخبار
14:44
الأجهزة الأمنية تشهد تعيينات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
نتائج لبنانية خارجية لافتة في الجودو والكونغ فو
تقارير نشرة الاخبار
14:39
نتائج لبنانية خارجية لافتة في الجودو والكونغ فو
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
الفوروم دو بيروت يضجّ بفعاليات ليالي زمان
تقارير نشرة الاخبار
14:36
الفوروم دو بيروت يضجّ بفعاليات ليالي زمان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
التصعيد التجاري بين الصين وأميركا يهدد الإقتصاد العالمي
تقارير نشرة الاخبار
14:24
التصعيد التجاري بين الصين وأميركا يهدد الإقتصاد العالمي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
13:37
صدور مراسيم الترقية والتعيين لقادة الأجهزة الأمنية الجدد
أمن وقضاء
13:37
صدور مراسيم الترقية والتعيين لقادة الأجهزة الأمنية الجدد
2
آخر الأخبار
03:43
إليكم جدول أسعار المحروقات
آخر الأخبار
03:43
إليكم جدول أسعار المحروقات
3
أخبار لبنان
14:14
نبذة عن نائب المدير العام لأمن الدولة
أخبار لبنان
14:14
نبذة عن نائب المدير العام لأمن الدولة
4
اقتصاد
06:46
لأول مرة... الذهب يتجاوز الـ3000 دولار
اقتصاد
06:46
لأول مرة... الذهب يتجاوز الـ3000 دولار
5
أمن وقضاء
05:57
الجيش: توقيف 4 أشخاص في منطقتَي قبرشمون وبتاتر - عاليه لإطلاقهم النار
أمن وقضاء
05:57
الجيش: توقيف 4 أشخاص في منطقتَي قبرشمون وبتاتر - عاليه لإطلاقهم النار
6
أمن وقضاء
10:17
البيطار استجوب مقلد وتركه بسند إقامة
أمن وقضاء
10:17
البيطار استجوب مقلد وتركه بسند إقامة
7
أخبار لبنان
07:13
سلام: سنسعى الى تعزيز شبكات الأمان الإجتماعي
أخبار لبنان
07:13
سلام: سنسعى الى تعزيز شبكات الأمان الإجتماعي
8
أمن وقضاء
15:48
اللواء شقير يعتذر عن عدم تقبُّل التهاني بسبب الظروف التي تمر بها البلاد
أمن وقضاء
15:48
اللواء شقير يعتذر عن عدم تقبُّل التهاني بسبب الظروف التي تمر بها البلاد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More