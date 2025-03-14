رسامني إجتمع مع لجنة تشغيل مطار القليعات: وعدنا بتشغيله وسنعمل على تنفيذ ذلك

عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعاً مع لجنة تشغيل مطار رينيه معوض في القليعات.وقال رسامني للوفد: "وعدنا بتشغيل المطار وسنعمل على تنفيذ ذلك لما له من فوائد اقتصادية وتنموية"، واعداً بزيارة الى المناطق العكارية في القريب العاجل.ولفت الى أنه طلب من المتعهد المباشرة بإعادة تأهيل المعابر الحدودية الثلاثة: العبودية، العريضة ووادي خالد.بدوره، لفت رئيس اللجنة حامد زكريا الى أن إعادة تشغيل مطار رينيه معوض، يأتي في إطار تنمية المناطق المحرومة شمالي البلاد وينبع من حاجة وطنية واقتصادية وتنموية، مشيرا الى أنه يخلق آلاف فرص العمل ويحرّك عجلة الاستثمار في مناطق الشمال المحرومة.وبحث وزير الأشغال مع السفير الروسي ألكسندر روداكوف،في سبل التعاون المتبادل بين البلدين وسبل تطويرها ولا سيما منها التابعة للوزارة.وأكد السفير الروسي أن بلاده تسعى بكل جهدها الى تقديم الدعم للبنان ووقوف بلاده الى جانب لبنان.والتقى رسامني وفداً من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة روجيه هاني، الذي أطلعه على النشاطات التي تقوم بها الجامعة من أجل الشبيبة المتحدرة من أصل لبناني للتعرف على ثروة الوطن التراثية والثقافية والسياحية. وطلب الوفد من الوزير إمكانية تأمين وسائل نقل للشبيبة الآتية من الإغتراب، موجها له دعوة لحضور الاحتفال الرسمي بهذا الخصوص خلال فصل الصيف.