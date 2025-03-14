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إجتماع موسع في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان: وضع ورقة عمل لإعادة الحياة الى وسط بيروت

أخبار لبنان
2025-03-14 | 10:59
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إجتماع موسع في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان: وضع ورقة عمل لإعادة الحياة الى وسط بيروت
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إجتماع موسع في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان: وضع ورقة عمل لإعادة الحياة الى وسط بيروت

عقد إجتماع عمل موسع في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بدعوة من رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير وبمشاركة محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس بلديتها عبدالله درويش، خصص للبحث في إعادة الحياة الى وسط بيروت، بعد إزالة البلوكات الباطون والحواجز من المداخل والسماح للجميع بالدخول الى الوسط التجاري ومحيط مجلس النواب. 

وحضر الإجتماع أيضاً ممثلين عن  سوليدير وعدداً كبيراً من الفعاليات وأصحاب المؤسسات الخاصة.

شقير

ولفت شقير الى أن اللقاء يندرج في اطار إعادة الحياة لوسط بيروت.

وأشار الى أن وسط بيروت عانى لسنوات طويلة جداً من أوضاع مأساوية، ولا سيما آخر خمس سنوات، حيث أدى ذلك إلى تعطيله وتعطيل دوره وتهجير معظم المؤسسات والعاملين فيها، وتحويله إلى منطقة شبه مهجورة.

وأكد شقير أن الظروف تغيرت بعد إزالة الحواجز وبلوكات الباطون وفتح الوسط أمام الجميع، لافتا الى أن الفرص باتت متاحة لإعادة الحياة.

ولفت الى أن الهدف من الإجتماع إقتراح مجموعة من الأفكار ووضع برنامج عملي من شأنه تحقيق الأهداف المرجوة. 

وأكد شقير أن إمكانيات تحقيق الأهداف موجودة وأن الفرص الإقتصادية أيضاً موجودة.

ودعا رجال الأعمال والمستثمرين إلى الاهتمام بالفرص المتاحة في هذه المنطقة الحيوية من بيروت ولبنان. 

وقال: "الأعياد على الأبواب، موسم الصيف على الأبواب، استعدوا برأيي لأن الوسط سيكون كما كان قبل العام 2005".

عبود

بدوره، شدد عبود على أهمية إعادة الحياة إلى وسط بيروت، لافنا الى أن أصبح هناك مؤشرات لمرحلة جديدة وواعدة تقوم على الإصلاح على الحرب. 

وأكد على وجوب على التكاتف للنهوض بمدينة بيروت والوسط التجاري وإعادة البريق لهما، مشددا على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص كركيزة للوصول إلى هذه الأهداف. 

وقال: "نحن كمحافظة وبلدية وجهاز رسمي نعطي القطاع الخاص "كارت أبيض" وسنكون دائماً إلى جانبكم وسنواكبكم بكل خطوة تقومون بها". 

وكشف عن أنه تلقى رسالة من رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد فيها على ضرورة إعادة الحياة إلى كل المناطق في وسط بيروت وحتى المنطقة المحيطة بمجلس النواب. 

ومن الاقتراحات التي شدد عليها المحافظ عبود، ضرورة التعاطي بمرونة مع موضوع الإيجارات وكذلك إنارة المنطقة لأن الإنارة هي أمر مهم للحركة والسياحة وجذب الناس.

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