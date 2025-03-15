أبو فاعور: على الحكومة إلغاء الاتفاقيات الموقعة في زمن البعث الأسدي

دعا النائب وائل أبو فاعور الحكومة اللبنانية إلى إلغاء الاتفاقيات الموقعة، في زمن البعث الاسديّ، مع النظام السابق في سوريا.



كما دعاها إلى الغاء اتفاقية التعاون والتنسيق الموقعة، "التي كانت اتفاقية إذعان لضم لبنان إلى سوريا البعث الاسديّ".



واعتبر أنّ "سوريا الجديدة هي سوريا، التي يجب الانفتاح عليها وأن لا مبرر للحكم الجديد الناشىء وللحكومة في لبنان أن تتلكأ أو تتردد في فتح افضل الصفحات مع الحكم في سوريا".



ورأى أنّ استقرار سوريا هو استقرار لبنان، وحريّة وديمقراطية سوريا هي حرية وديمقراطية لبنان.



وقال أبو فاعور: "فكرة كمال جنبلاط انتصرت، ولكن مشروع كمال جنبلاط يجب أن ينتصر، ومشروع الاصلاح والتغيير الديمقراطي الذي استشهد من أجله كمال جنبلاط يجب أن ينتصر".



وأضاف: "أتمنى أن نكون قد تلقفنا رسالة وليد جنبلاط، أمس، بالدعوة إلى فهم حقيقة كمال جنبلاط، الذي ما دعانا يومًا أن نكون أهل غريزة بل أن نكون أهل فكر، وأتمنى على الرفيقات والرفاق وأنا واكبت بـ"حماس" أن نحافظ على رقينا، وأقدر مشاعر أن نحتفل بذكرى كمال جنبلاط بعد سقوط النظام في سوريا وبعد إلقاء القبض على قاتله".