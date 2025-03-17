جابر لبلاسخارت: المجتمع الدولي مطالب بمساعدة لبنان ومتضرري الحرب لتأمين إستقرار مستدام

أكد وزير المالية ياسين جابر أمام منسقة مكتب الأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت Hennis Plasschaert التي استقبلها في مكتبه في الوزارة ان المجتمع الدولي مطالب بمساعدة لبنان وخصوصًا المتضررين جراء الحرب، لأنه السبيل الاساس في تأمين استقرار مستدام.



وتم البحث في خلال اللقاء استعراض للأوضاع العامة خصوصًا في الجنوب وخطوات تطبيق القرار الدولي 1701، إضافةً إلى التعاون القائم بين لبنان والأمم المتحدة في أكثر من مجال.



وتطرق النقاش إلى الإصلاحات التي تسعى إليها الحكومة ووزارة المالية، بحيث اعتبرت بلاسخارت ان لبنان أمام فرصة وتحد ان يقدم تجربة ناجحة في هذا الشأن لكسب دعم المجتمع الدولي.