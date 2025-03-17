"الصحة" تعلن حصيلة تطورات اليومين الأخيرين على الحدود اللبنانية - السورية

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن حصيلة تطورات اليومين الأخيرين على الحدود اللبنانية - السورية أدت إلى استشهاد سبعة مواطنين، وجرح 52 آخرين، وفق الآتي:



- سقط اليوم 6 شهداء وجرح اثنان وأربعون آخرون.



- سقط أمس شهيد يبلغ من العمر خمسة عشر عاما وجرح 10 أشخاص من بينهم طفلة عمرها اربع سنوات.



ودعت وزارة الصحة العامة كل المستشفيات، وخصوصا القريبة من مناطق الاعتداءات، إلى ضرورة استقبال جميع الجرحى بالسرعة القصوى، مشيرة إلى تأمين العلاج على نفقة وزارة الصحة العامة.