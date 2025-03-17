السيد عرضت مع غراندي أهمية الاتفاق على خطّة لعودة النازحين السوريين

إجتمعت وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيّد بالمفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بحضور وزير الخارجية يوسف رجّي، قبيل الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر التاسع من أجل مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسيل.



وتركز النقاش خلال الاجتماع، حول أهمية "الاتفاق على خطّة عودة للنازحين السوريين محدّدة التكلفة مع جدول زمني واضح، وخصوصا أن استطلاعا حديثا أجرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أظهَرَ أن حوالى 400 ألف سوري مستعدون للعودة إلى سوريا خلال الأشهر الـ12 المقبلة إذا ما تمّ تقديم الموارد المالية والدعم اللازمة لهم".



بالإضافة إلى ذلك، دار نقاشٌ حول كيفيّة إدارة البيانات المتعلّقة بعملية عودة النازحين، حيث أكّد غراندي على إلتزامه بالتعاون مع لبنان على هذا الصعيد.