الرئيس عون: إذا غابت الأخلاق فإنّ القضاء وحده يردع المرتكبين والفاسدين في القطاعات كافّة

اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام وفدٍ من نقابة الصيادلة برئاسة النقيب جو سلّوم انه "إذا غابت الأخلاق، فإنّ القضاء وحده يردع المرتكبين والفاسدين في كافّة القطاعات، ولا سيّما في القطاع الصحي والاستشفائي والصيدلاني".