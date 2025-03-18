اتحاد العشائر العربيّة: لضبط النّفس وتجنّب كل ما من شأنه تهديد الأمن

دعا اتحاد العشائر العربيّة الأطراف جميعهم، إلى ضبط النّفس وتجنّب كل ما من شأنه تهديد الأمن، وذلك في ظلّ الأحداث الأمنية، التي تشهدها منطقة وادي النحلة.