الامن العام يعلن موعد الإختبار الخطي للمرشحين لرتبة مأمور متمرن

أعلنت المديرية العامة للأمن العام موعد إجراء الإختبار الخطي للمرشحين لرتبة مأمور متمرن المقبولين في الإختبارات الطبية.

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